Запуск состоялся во вторник, 28 сентября. Об этом сообщило издание со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (СКС).

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Северная Корея запустила по меньшей мере 1 снаряд

Северная Корея выпустила по меньшей мере один неизвестный снаряд в Японское море,

– говорится в сообщении.

Известно, что снаряд выпустили ориентировочно в 6:40 по киевскому времени. Он вылетел из внутреннего района на восток.

Разведка Южной Кореи и США уже пытается выяснить детали происшествия и анализирует запуск для получения дополнительной информации.

Действия Пхеньяна (столицы КНДР – 24 канал) угрожают миру, – Япония

Издание The Sankei News написало, что глава японского МИД Тосимицу Мотеги заявил – действия Северной Кореи угрожают миру, безопасности Японии и региона.

Это серьезная угроза всему международному сообществу, включая Японию,

– заверил министр.

Он также добавил, что японские власти анализирует ситуацию с недавними запусками ракет.

О том, что речь именно о баллистической ракете написало агентство Kyodо, ссылаясь на источники в японском правительстве. Там заявили, что:

Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности;

снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

Если подтвердят, что снаряд является баллистической ракетой, то это станет 3 подобным запуском в 2021 году, а также уже 6 испытанием оружия.

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