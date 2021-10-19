Японский премьер-министр Фумио Кисида уточнил, что речь идет о запуске 2 баллистических ракет. Он назвал действия КНДР "крайне досадными".

Обратите внимание "Противодействие США": Ким Чен Ын призвал наращивать военный потенциал​

Что известно о ракетных испытаниях КНДР

Точное место падения ракет в Японии не называют. В то же время береговая охрана страны распространила предупреждение, которое содержит инструкции безопасности для морских судов. Информацию о ракетных испытаниях Северной Кореи подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Принимая во внимание этот инцидент, 19 октября администрация президента страны планирует провести заседание Совета нацбезопасности.

Справка. В предыдущий раз Северная Корея запустила по меньшей мере 1 баллистическую ракету в Японское море 28 сентября. Тогда в Японии заявили, что действия КНДР являются угрозой миру.

Такие инциденты происходят не впервые