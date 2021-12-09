Игра в хакера: НАТО организовало для украинцев киберсоревнования

Участники Первого национального хакатона по киберзащите учились распознавать дезинформацию и реагировать на виртуальные атаки. Более 16 команд тренировались отражать хакерские нападения.

Кроме того, команды выявляли организаторов хакерских атак. Они соревновались в формате хакатонов, которое основало и поддержало НАТО.

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Альянс активно разрабатывает пути, которые помогут обезопасить и поднять не только собственную обороноспособность, но и партнеров.

Команды 5 дней моделировали киберситуации

Молодые, успешные и талантливые киберзащитники вышли на поле битвы. Более 16 команд из сектора безопасности и обороны, образовательных и научных заведений в течение 5 дней моделировали ситуации. Они искали инновационные решения, которые помогут государству в киберзащите.

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Курсант магистерского курса ИССЗИ КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Болюх объяснил, что это делали для того, чтобы могли анализировать киберинциденты и угрозы.

Не только специфические и не только для обработки работниками специальных служб, но и для обычных пользователей.

– подчеркнул он.

Команды поделили по 3 цветам:

Синие – сами участники. Именно они при поддержке менторов искали решения задач хакатона. Зеленые – эксперты по киберзащите. Они тоже разрабатывали решения, впрочем, не соревновались за призовые места. Белые – менторы и судьи хакатона, ведущие международные и отечественные эксперты, представители научных кругов.

Это 16 команд участников, участвовавших в 3 направлениях: анализ открытых данных, защита объектов критической инфраструктуры и сетевая защита. Юрий Щиголь Глава Госспецсвязи

Хотя ситуации и тренировочные, однако киберугрозы, которые должны были остановить участники, вполне реальны. Все задачи повторяли настоящие инциденты, произошедшие в украинском виртуальном пространстве.

Все задачи и проблемы, которые будем отрабатывать, также взяты из реальной жизни и ситуаций, которые сложились в состоянии Национальной безопасности и обороны,

– сказал Щеголь.

Особенности хакатона как киберигры

Хакатон – соревнование между группами специалистов по разработке программного обеспечения. За ограниченный период участники должны были найти инновационное решение по кибербезопасности. Потом результаты своей работы представили, а профессиональное жюри их оценивало.

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Курсант Михаил Болюк сообщил, что за ограниченное количество времени нужно было разработать систему, которая будет автоматически собирать и анализировать данные.

Фактически выдавать нужную и необходимую информацию с подведением итогов, необходимых именно специалисту для анализа киберинцидента,

– рассказал курсант.

Михаил принимает впервые участие в хакатоне и сразу успешно. Его команде из Института спецсвязи и защиты информации удалось одержать победу. Они разработали систему сбора и обработки данных из открытых источников для дальнейшего анализа информации о киберинцидентах.

Я, например, как оператор мог обработать информацию относительно определенного киберинцидента. Четко сказать, что такие-то, например, люди вовлечены во время проведения киберинцидента, а также, например, компании, которые имели ущерб из-за кибератаки. Михаил Болюх Курсант ИСЗИ КПИ им. Игоря Сикорского

Курсант сказал, чтобы выступить на высоком уровне стоит многое тренировался. "Мы долгое время тренировались и фактически на протяжении учебы в институте готовились к схожим определенным задачам", – добавил он.

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Аспирант ИСЗИ КПИ им. Игоря Сикорского Иван Грунчик в хакатоне – уже не дебютант. За его плечами – опыт соревнований и в других национальных конкурсах, и в аналогичных мероприятиях стран НАТО.

Он рассказал, что команду создали в 2018 году. Они стали известны победой в первом национальном хакатоне по защите в оборонной сфере.

После этого мы участвовали еще в одном национальном хакатоне и в нескольких хакатонах TIDE NATO,

– заявил аспирант.

За соревнованием следят институты и сам Альянс

Институт спецсвязи и защиты информации способствует участию курсантов в подобных мероприятиях. Это военное учебное заведение Государственной службы специальной связи и защиты информации.

. Выпускники института пополняют ряд Госспецсвязи, Службы безопасности Украины, внешней разведки Украины и Управления государственной охраны.

"Я выбрал Институт специальной связи и защиты информации как платформу, которая предоставит и сейчас дает мне знания по отраслям ИТ и в будущем позволит двигаться по карьерным ступеням все выше и выше", – отметил Дмитрий Нагорный – курсант ИСЗИ КПИ им. Игоря Сикорского.

За соревнованием следили представители Альянса. Специалисты НАТО вместе с украинскими экспертами по киберзащите выступили наставниками. Они избрали сильнейших киберзащитников. В конечном счете, отметили высокий уровень навыков украинцев.

Они были очень настойчивы и достаточно подробно описывали то, что делали. Они прекрасно показали себя как онлайн, так и вживую. Нейан Кейв Киберсоветник

Некоторые идеи могут реализовать для защиты

Лучшие идеи участников протестуют и внедрят для защиты украинской киберзащиты. Глава Госспецсвязи отметил, что получил конкретные решения, которые в дальнейшем проанализируют эксперты и примут решение по их применению в практической жизни.

. Победители хакатона смогут приобщиться к международным учениям по киберзащите и посетят летнюю школу по кибербезопасности в Нидерландах.

"Мы будем учиться в Школе кибербезопасности от НАТО. Там будут преподавать ведущие специалисты по этому направлению. Это позволит улучшить свои знания и навыки", – подчеркнул курсант магистерского курса.

Участники говорят, что хакатон уникален, ведь ориентирован прежде всего на решение проблем киберпространства. Дмитрий Нагорный – один из курсантов объяснил, что смартфоны, ноутбуки и даже камера, на которую записывают интервью, также являются примером применения ИТ-технологий.

Именно поэтому они связаны с кибербезопасностью, ведь все размещенные данные нужно защищать,

– заверил он.

Все украинцы должны знать, как не попасть на крючок и не стать жертвой киберзлоумышленников. Так что участники разрабатывали новые механизмы для вооружения именно рядовых пользователей.

Вопрос был именно в реализации чего-то еще для людей. То есть наиболее интересно было подумать, что можно сделать, чтобы упростить процесс для обычных людей, а что смогут использовать и специалисты. Роман Зайцев Специалист по защите информации

Команда Романа соревнования не выиграла, но разработала способ повысить качество и скорость реагирования на атаки в киберпространстве. "Наша команда разрабатывала продукт, способствующий повышению качества и скорости реагирования со стороны обычных людей", – заверил специалист.

Этот хакатон особенный еще и тем, что проведен в формате аналогичных соревнований в странах НАТО.

Все задачи были согласованы с НАТО. Соответственно мы работали по международным стандартам, где определены форматы обнаружения таких атак,

– рассказал аспирант Иван Грунчик.

Эксперты отмечают, что хакатон – это не просто мероприятие, а стратегический месседж о конкретных шагах, предпринимаемых Украиной для усиления способностей киберзащиты.

Об опасных вирусах и усилении кибербезопасности в Украине – узнайте в полном выпуске программы "Фактор безопасности".