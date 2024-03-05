"Лежить" вже другу добу: сайт російського міноборони досі не працює після кібератаки ГУР

Кіберфахівці ГУР МО у понеділок, 4 березня, зламали сервери російського міноборони. Він і досі "лежить" після успішної спецоперації України проти агресора.

У розвідці додали, що окупанти й досі не можуть впоратися з наслідками кібератаки. Варто зауважити, що внаслідок кібератаки вдалося отримати важливі документи, шифри та інше.

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Які наслідки кібератаки

У ГУР повідомили, що сайт міноборони Росії "лежить" вже другу добу. Так, у країні-агресорці не можуть впоратися з наслідками кібератаки українських фахівців.

Заблокованими також залишаються IP-телефонія, домени міноборони Росії, а також – сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури,

– мовиться у повідомленні ГУР.

В ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що унаслідок атаки вдалося отримати значний обсяг інформації. Серед усього іншого вдалося заволодіти й персональними даними керівництва російського міноборони. Також вдалося отримати ціну інформацію в контексті програмного забезпечення, що дозволить продовжувати подібні операції.

"Зрозуміло, що мова не йде про повне знищення їхньої цифрової інфраструктури, але вагомі здобутки й чимало отриманої інформації потребуватимуть додаткової обробки, на яку необхідно виділити чимало ресурсів", – додав Юсов.

Що відомо про кібератаку на сайт міноборони Росії

У ГУР МО повідомили, що внаслідок успішної кібератаки фахівці отримали доступ до серверів міністерства оборони Росії. Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовували окупанти, а також – масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Мовиться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між близько 2000 структурних одиниць силового відомства Росії. Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів міноборони, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ",

– повідомили у розвідці.

Окрім того, вдалося також отримати службову документацію заступника Шойгу – Тімура Іванова. Як додали у розвідці, цей заступник відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.