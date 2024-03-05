"Лежит" уже вторые сутки: сайт российского минобороны до сих пор не работает после кибератаки ГУР

Киберспециалисты ГУР МО в понедельник, 4 марта, взломали серверы российского минобороны. Он до сих пор "лежит" после успешной спецоперации Украины против агрессора.

В разведке добавили, что оккупанты до сих пор не могут справиться с последствиями кибератаки. Стоит заметить, что в результате кибератаки удалось получить важные документы, шифры и прочее.

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Какие последствия кибератаки

В ГУР сообщили, что сайт минобороны России "лежит" уже вторые сутки. Так, в стране-агрессоре не могут справиться с последствиями кибератаки украинских специалистов.

Заблокированными также остаются IP-телефония, домены минобороны России, а также – сервера, которые обеспечивали электронный документооборот вражеской структуры,

– говорится в сообщении ГУР.

В эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что в результате атаки удалось получить значительный объем информации. Среди всего прочего удалось завладеть и персональными данными руководства российского минобороны. Также удалось получить цену информацию в контексте программного обеспечения, что позволит продолжать подобные операции.

"Понятно, что речь не идет о полном уничтожении их цифровой инфраструктуры, но весомые достижения и немало полученной информации потребуют дополнительной обработки, на которую необходимо выделить немало ресурсов", – добавил Юсов.

Что известно о кибератаке на сайт минобороны России

В ГУР МО сообщили, что в результате успешной кибератаки специалисты получили доступ к серверам министерства обороны России. Теперь украинская спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовали оккупанты, а также – массивом секретной служебной документации российского министерства войны.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между около 2000 структурных единиц силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев. Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений минобороны, а еще заместителей, помощников, специалистов - всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократъ",

– сообщили в разведке.

Кроме того, удалось также получить служебную документацию заместителя Шойгу – Тимура Иванова. Как добавили в разведке, этот заместитель сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной.