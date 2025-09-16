Українські військові набираються досвіду застосування гвинтівок UAR-15 вітчизняного виробництва. Їх військо вперше отримало у 2024 році. Сьогодні ця зброя використовується на фронті систематично.

Про це інформує кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Вона розповіла, що UAR-15 – це сучасна гвинтівка, розроблена на основі американської, є набагато зручнішою, ніж автомат Калашникова.

Бригади укомплектовуються новим озброєнням

Гвинтівка UAR-15 має модульну конструкцію, легко налаштовується під індивідуальні потреби стрільців. Досягається швидкість та ефективність виконання бойового завдання. В "Хартії" ця зброя повністю витіснила автомат Калашникова.

"Бригада надає нам людей, яких ми навчаємо. Приходить багато молоді, дуже їй цікаво отримати базу. Треба напрацьовувати навички, тоді вже руки запам'ятають алгоритм дій, з закритими очима можна буде все робити. В основному в нас UAR-15, гарна українська зброя. Зараз все, що нове є, на тому і вчимося. Дуже багато нової зброї, старої вже нема", – розповів командир відділення 13-ї БрОП НГУ "Хартія".

В умовах війни багато зброї не буває. Тож українські бійці проводять збір на закупівлю додаткової у вигляді дронів та запчастин до них. Долучитися до збору можна донатом, відсканувавши вказаний на картинці QR-код.

Що відомо про гвинтівку UAR-15?