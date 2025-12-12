Укр Рус
12 грудня, 21:58
KibOrg отримали доступ до серверів "АСКОН" – розробника ПЗ для російських ракет і танків

Надія Батюк
Основні тези
  • Хакери KibOrg зламали сервери групи компаній "АСКОН".
  • "АСКОН" спеціалізується на розробці інженерного програмного забезпечення та IT-інтеграції.

Хакери проєкту KibOrg провели масштабну акцію зі зламу серверів групи російських компаній "АСКОН". Підприємства, що входять до цього акційного товариства, спеціалізуються на розробці інженерного програмного забезпечення системи автоматизованого проєктування та IT-інтеграції.

Провідний постачальник IT-рішень для багатьох російських заводів та компаній військово-промислового комплексу виявився неспроможним відбити атаку, то ж хакери повністю вивели з ладу їх сервери. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КібOrg.

Що відомо про атаку на сервіси "АСКОН"?

Хакери повністю вивели з ладу сервери, викачавши перед цим понад 500 гігабайт цінної інформації. У руках KibOrg опинилися бекапи пошт усіх працівників АТ "АСКОН", записи відеочатів, а також дані про клієнтів компанії – великих гравців на ринку російського озброєння:

  • АТ "ОДК-Авіадвигун" (Об'єднана двигунобудівна корпорація);
  • НВК "Техмаш" (Науково-виробничий концерн "Технології машинобудування");
  • Концерн "Уралвагонзавод";
  • Зеленодольське проектно-конструкторське бюро;
  • КПКБ "Деталь" (Корпорація "Тактичне ракетне озброєння");
  • ПЗ "Маяк" (Росатом);
  • Севмаш (Об'єднана суднобудівна корпорація);
  • Концерн "Океанприлад";
  • НВК "ККМ" (Коломенське конструкторське бюро машинобудування);
  • Корпорація "СПУ-ЦКЛ ТМ";
  • РФЯЦ-ВНДІЕФ (Росатом);
  • ФГУП "Комбінат "Електрохімприлад" (Росатом);
  • Завод імені О.О. Кулакова (Концерн "Граніт-Електрон");
  • Серпухівський завод "Металіст" (Ростех);
  • РФЯЦ-ВНДІТФ (Росатом);
  • Золотоустівський машинобудівний завод (Роскосмос);
  • ФНВЦ "Титан-Барикади";
  • Пермський завод "Машинобудівник" (ВПК "НУО машинобудування");
  • ВАТ "Концерн ППО "Алмаз-Антей";
  • ВАТ "Концерн радіобудування "ВЕГА";
  • Ярославський радіозавод;
  • ВНДІ "Сигнал" (Килимів);
  • Омський НДІ приладобудування.

Всі ці підприємства пов’язані з виробництвом військової техніки: від ракет і танків до ядерних і радіолокаційних систем. АТ "АСКОН" у цій співпраці фокусується на імпортозаміщенні та гарантуванні безпеки даних оборонно-промислового комплексу. 

Продукти "АСКОН", зокрема, витіснили з Росії програмне забезпечення від Autodesk і Siemens. Згідно з внутрішньою документацією компанії (KibOrg має її в розпорядженні), масштаби "АСКОН" сягають позначки у 1450 співробітників, а клієнтська база на початку 2025 року налічувала 16 900 корпоративних замовників.

До діяльності компанії дотичні:

Олександр Голіков – засновник і голова ради директорів. Саме він заснував компанію в 1989 році і нині керує її стратегічним розвитком. У своїх публічних заявах Голіков підкреслює важливість імпортозаміщення в IT, і ще 2015 року критикував поверхневий підхід Росії до заміщення іноземного ПЗ.


Олександр Голіков / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Максим Богданов – генеральний директор. Богданов керує компанією з 2008 року, фокусуючись на розвитку PLM-рішень, BIM-технологіях і виході на глобальний ринок. У 2024 році оголосив про створення важкого PLM-комплексу на базі власного ядра.


Максим Богданов / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Анатолій Гуревич – генеральний директор "Аскон-Інтеграційні рішення". Гуревич очолює інтеграторський бізнес з 2013 року і відповідає за регіональне розширення (офіси в Іркутську та інших містах), підтримку замовників та імпортозаміщення. Підкреслює стратегію "бути поруч із замовником".


Анатолій Гуревич / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Дмитро Дьомін – директор дивізіону BIM. Дьомін керує розвитком BIM-рішень (наприклад, Pilot-BIM) і коментує ринок після відходу західних вендорів. У 2024 році відзначив зростання продажів BIM-продуктів і перехід на вітчизняне ПЗ в будівництві.


Дмитро Дьомін / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Ігор Волокітін – директор з продукту КОМПАС-3D. Волокітін відповідає за розробку флагманського продукту КОМПАС-3D і 2024 року відкрив центр його розробки в Нижньому Новгороді. Підкреслює командну роботу для створення складних інженерних рішень.


Ігор Волокітін / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Зауважимо, що серед клієнтів компанії до 2017 року були й українські замовники. Разом із першими великими замовленнями в Росії (як-от робота з Ленінградським металічним заводом) на початку 90-х АТ "АСКОН" вийшло й на український IT-ринок. 

В архівах на сайті компанії можна знайти повідомлення про роботу, зокрема, з холдингом Рината Ахметова "Метінвест" та щонайменше сотнею українських технічних вишів.

Ба більше – компанію внесли до офіційного Реєстру виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Але ситуація кардинально змінилася 2017 року.

28 квітня 2017 року Ради національної безпеки і оборони України ухвалила рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Обмеження ввели проти 468 юридичних та 1228 фізичних осіб — до цих списків потрапило не тільки АТ "Аскон", а й його дочірнє ТОВ "АСКОН-КР", що офіційно займалося справами головної компанії в Україні.

Внаслідок санкцій компаніям заблокували активи та будь-яку комерційну діяльність, а також заборонили, зокрема, виводити капітал за межі України та передавати технології, права на об’єкти інтелектуальної власності. 15 травня 2017 року рішення РНБО вступило в силу після відповідного указу тодішнього президента України Петра Порошенка.

Окрім цього, 2023 року США включило АТ "АСКОН" до SDN-листа (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – буквально "Список спеціально визначених громадян та осіб, щодо яких введено обмеження"). 

На той момент компанія вже була залучена до оборонно-промислового комплексу Росії, який у значних масштабах виробляв зброю для війни проти України.

