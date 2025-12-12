Провідний постачальник IT-рішень для багатьох російських заводів та компаній військово-промислового комплексу виявився неспроможним відбити атаку, то ж хакери повністю вивели з ладу їх сервери. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КібOrg.

Що відомо про атаку на сервіси "АСКОН"?

Хакери повністю вивели з ладу сервери, викачавши перед цим понад 500 гігабайт цінної інформації. У руках KibOrg опинилися бекапи пошт усіх працівників АТ "АСКОН", записи відеочатів, а також дані про клієнтів компанії – великих гравців на ринку російського озброєння:

АТ "ОДК-Авіадвигун" (Об'єднана двигунобудівна корпорація);

НВК "Техмаш" (Науково-виробничий концерн "Технології машинобудування");

Концерн "Уралвагонзавод";

Зеленодольське проектно-конструкторське бюро;

КПКБ "Деталь" (Корпорація "Тактичне ракетне озброєння");

ПЗ "Маяк" (Росатом);

Севмаш (Об'єднана суднобудівна корпорація);

Концерн "Океанприлад";

НВК "ККМ" (Коломенське конструкторське бюро машинобудування);

Корпорація "СПУ-ЦКЛ ТМ";

РФЯЦ-ВНДІЕФ (Росатом);

ФГУП "Комбінат "Електрохімприлад" (Росатом);

Завод імені О.О. Кулакова (Концерн "Граніт-Електрон");

Серпухівський завод "Металіст" (Ростех);

РФЯЦ-ВНДІТФ (Росатом);

Золотоустівський машинобудівний завод (Роскосмос);

ФНВЦ "Титан-Барикади";

Пермський завод "Машинобудівник" (ВПК "НУО машинобудування");

ВАТ "Концерн ППО "Алмаз-Антей";

ВАТ "Концерн радіобудування "ВЕГА";

Ярославський радіозавод;

ВНДІ "Сигнал" (Килимів);

Омський НДІ приладобудування.

Всі ці підприємства пов’язані з виробництвом військової техніки: від ракет і танків до ядерних і радіолокаційних систем. АТ "АСКОН" у цій співпраці фокусується на імпортозаміщенні та гарантуванні безпеки даних оборонно-промислового комплексу.

Продукти "АСКОН", зокрема, витіснили з Росії програмне забезпечення від Autodesk і Siemens. Згідно з внутрішньою документацією компанії (KibOrg має її в розпорядженні), масштаби "АСКОН" сягають позначки у 1450 співробітників, а клієнтська база на початку 2025 року налічувала 16 900 корпоративних замовників.

До діяльності компанії дотичні:

Олександр Голіков – засновник і голова ради директорів. Саме він заснував компанію в 1989 році і нині керує її стратегічним розвитком. У своїх публічних заявах Голіков підкреслює важливість імпортозаміщення в IT, і ще 2015 року критикував поверхневий підхід Росії до заміщення іноземного ПЗ.



Олександр Голіков / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Максим Богданов – генеральний директор. Богданов керує компанією з 2008 року, фокусуючись на розвитку PLM-рішень, BIM-технологіях і виході на глобальний ринок. У 2024 році оголосив про створення важкого PLM-комплексу на базі власного ядра.



Максим Богданов / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Анатолій Гуревич – генеральний директор "Аскон-Інтеграційні рішення". Гуревич очолює інтеграторський бізнес з 2013 року і відповідає за регіональне розширення (офіси в Іркутську та інших містах), підтримку замовників та імпортозаміщення. Підкреслює стратегію "бути поруч із замовником".



Анатолій Гуревич / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Дмитро Дьомін – директор дивізіону BIM. Дьомін керує розвитком BIM-рішень (наприклад, Pilot-BIM) і коментує ринок після відходу західних вендорів. У 2024 році відзначив зростання продажів BIM-продуктів і перехід на вітчизняне ПЗ в будівництві.



Дмитро Дьомін / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Ігор Волокітін – директор з продукту КОМПАС-3D. Волокітін відповідає за розробку флагманського продукту КОМПАС-3D і 2024 року відкрив центр його розробки в Нижньому Новгороді. Підкреслює командну роботу для створення складних інженерних рішень.



Ігор Волокітін / Колаж KibOrg, зображення створено за допомогою ШІ

Зауважимо, що серед клієнтів компанії до 2017 року були й українські замовники. Разом із першими великими замовленнями в Росії (як-от робота з Ленінградським металічним заводом) на початку 90-х АТ "АСКОН" вийшло й на український IT-ринок.

В архівах на сайті компанії можна знайти повідомлення про роботу, зокрема, з холдингом Рината Ахметова "Метінвест" та щонайменше сотнею українських технічних вишів.

Ба більше – компанію внесли до офіційного Реєстру виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Але ситуація кардинально змінилася 2017 року.

28 квітня 2017 року Ради національної безпеки і оборони України ухвалила рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Обмеження ввели проти 468 юридичних та 1228 фізичних осіб — до цих списків потрапило не тільки АТ "Аскон", а й його дочірнє ТОВ "АСКОН-КР", що офіційно займалося справами головної компанії в Україні.

Внаслідок санкцій компаніям заблокували активи та будь-яку комерційну діяльність, а також заборонили, зокрема, виводити капітал за межі України та передавати технології, права на об’єкти інтелектуальної власності. 15 травня 2017 року рішення РНБО вступило в силу після відповідного указу тодішнього президента України Петра Порошенка.

Окрім цього, 2023 року США включило АТ "АСКОН" до SDN-листа (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – буквально "Список спеціально визначених громадян та осіб, щодо яких введено обмеження").

На той момент компанія вже була залучена до оборонно-промислового комплексу Росії, який у значних масштабах виробляв зброю для війни проти України.

