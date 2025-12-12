Ведущий поставщик IT-решений для многих российских заводов и компаний военно-промышленного комплекса оказался не в состоянии отразить атаку, поэтому хакеры полностью вывели из строя их серверы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КибОрг.
Что известно об атаке на сервисы "АСКОН"?
Хакеры полностью вывели из строя серверы, скачав перед этим более 500 гигабайт ценной информации. В руках KibOrg оказались бэкапы почт всех работников АО "АСКОН", записи видеочатов, а также данные о клиентах компании – крупных игроков на рынке российского вооружения:
- АО "ОДК-Авиадвигатель" (Объединенная двигателестроительная корпорация);
- НПК "Техмаш" (Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения");
- Концерн "Уралвагонзавод";
- Зеленодольское проектно-конструкторское бюро;
- КПКБ "Деталь" (Корпорация "Тактическое ракетное вооружение");
- ПО "Маяк" (Росатом);
- Севмаш (Объединенная судостроительная корпорация);
- Концерн "Океанприбор";
- НПК "ККМ" (Коломенское конструкторское бюро машиностроения);
- Корпорация "СПУ-ЦКЛ ТМ";
- РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом);
- ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (Росатом);
- Завод имени А.А. Кулакова (Концерн "Гранит-Электрон");
- Серпуховский завод "Металлист" (Ростех);
- РФЯЦ-ВНИИТФ (Росатом);
- Золотоустовский машиностроительный завод (Роскосмос);
- ФНПЦ "Титан-Барикады";
- Пермский завод "Машиностроитель" (ВПК "НПО машиностроения");
- ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей";
- ОАО "Концерн радиостроения "ВЕГА";
- Ярославский радиозавод;
- ВНИИ "Сигнал" (Ковров);
- Омский НИИ приборостроения.
Все эти предприятия связаны с производством военной техники: от ракет и танков до ядерных и радиолокационных систем. АО "АСКОН" в этом сотрудничестве фокусируется на импортозамещении и обеспечении безопасности данных оборонно-промышленного комплекса.
Продукты "АСКОН", в частности, вытеснили из России программное обеспечение от Autodesk и Siemens. Согласно внутренней документации компании (KibOrg располагает ею), масштабы "АСКОН" достигают отметки в 1450 сотрудников, а клиентская база в начале 2025 года насчитывала 16 900 корпоративных заказчиков.
К деятельности компании имеют отношение:
Александр Голиков – основатель и председатель совета директоров. Именно он основал компанию в 1989 году и сейчас руководит ее стратегическим развитием. В своих публичных заявлениях Голиков подчеркивает важность импортозамещения в IT, и еще в 2015 году критиковал поверхностный подход России к замещению иностранного ПО.
Заметим, что среди клиентов компании до 2017 года были и украинские заказчики. Вместе с первыми крупными заказами в России (например, работа с Ленинградским металлическим заводом) в начале 90-х АО "АСКОН" вышло и на украинский IT-рынок.
В архивах на сайте компании можно найти сообщения о работе, в частности, с холдингом Рината Ахметова "Метинвест" и по меньшей мере сотней украинских технических вузов.
Более того – компанию внесли в официальный Реестр производителей и распространителей программного обеспечения Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины. Но ситуация кардинально изменилась в 2017 году.
28 апреля 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Ограничения ввели против 468 юридических и 1228 физических лиц - в эти списки попало не только АО "Аскон", но и его дочернее ООО "АСКОН-КР", что официально занималось делами главной компании в Украине.
В результате санкций компаниям заблокировали активы и любую коммерческую деятельность, а также запретили, в частности, выводить капитал за пределы Украины и передавать технологии, права на объекты интеллектуальной собственности. 15 мая 2017 года решение СНБО вступило в силу после соответствующего указа тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.
Кроме этого, 2023 года США включило АО "АСКОН" в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – буквально "Список специально определенных граждан и лиц, в отношении которых введены ограничения").
На тот момент компания уже была вовлечена в оборонно-промышленный комплекс России, который в значительных масштабах производил оружие для войны против Украины.
Какие еще потери России нанесли хакеры?
Киберкорпус ГУР атаковал группу компаний "Филанко", крупного поставщика интернета для силовых структур России, выведя из строя значительную часть их ИТ-инфраструктуры.
Кроме этого, хакеры Silent Crow взломали системы "Аэрофлота", что привело к отмене рейсов, уничтожили около 7 000 серверов и похитили 12 ТБ баз данных, 8 ТБ файлов и 2 ТБ корпоративной почты. Парализованный хакерами "Аэрофлот" мог понести убытки в несколько миллиардов рублей из-за расходов на восстановление IT-инфраструктуры и недополученных доходов.
Также киберспециалисты ГУР нанесли "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма. В результате уничтожены все данные на "правительственных" серверах оккупантов.