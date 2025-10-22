Вперше за час війни: по дитячому садочку в Харкові, імовірно, влучив реактивний "Шахед"

Вранці 22 жовтня Росія вдарила по дитсадочку в Харкові. Ймовірно, ворог туди поцілив реактивний "Шахед".

Про це кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко повідомили у місцевій прокуратурі.

Росія могла вдарити реактивним "Шахедом"

Вранці 22 жовтня Росія вдарила безпілотниками по приватному дитячому садочку у Холодногірському районі Харкові. Під час атаки дітей евакуювали в укриття.

За даними прокуратури, ворог міг запустити "Шахеди" з реактивним двигуном. Це може стати першим випадком застосування такого безпілотника по Харкову.

Правоохоронці уточнюють інформацію. Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни прицільно спрямували дрони на заклад.

Що передувало?