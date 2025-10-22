22 жовтня, 12:49
Вперше за час війни: по дитячому садочку в Харкові, імовірно, влучив реактивний "Шахед"
Основні тези
- 22 жовтня Росія вдарила по дитячому садочку в Харкові, ймовірно, використавши реактивний "Шахед".
- Внаслідок атаки сталося влучання, що призвело до пожежі, постраждалих і жертви.
Вранці 22 жовтня Росія вдарила по дитсадочку в Харкові. Ймовірно, ворог туди поцілив реактивний "Шахед".
Про це кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко повідомили у місцевій прокуратурі.
Росія могла вдарити реактивним "Шахедом"
Вранці 22 жовтня Росія вдарила безпілотниками по приватному дитячому садочку у Холодногірському районі Харкові. Під час атаки дітей евакуювали в укриття.
За даними прокуратури, ворог міг запустити "Шахеди" з реактивним двигуном. Це може стати першим випадком застосування такого безпілотника по Харкову.
Правоохоронці уточнюють інформацію. Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни прицільно спрямували дрони на заклад.
Що передувало?
- Під час масованого обстрілу України 22 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів у бік міста.
- Згодом очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що в одному з районів міста сталось влучання у приватний дитячий садочок. На місці сталася пожежа.
- За даними місцевої влади, відомо про щонайменше 7 постраждалих та одного загиблого чоловіка.
Поруч із місцем російського терору пошкоджено офісні приміщення та кілька житлових будинків.