У Харкові чули серію вибухів. Це сталося вдень 8 вересня.

Місцева влада розповіла деякі деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи, які чули у Харкові?

Кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи пролунали о 16:12. Вони припустили, що гучно було не у самому Харкові.

За кілька хвилин це підтвердив Ігор Терехов.

Вибух, який було чутно у Харкові, відбувся за межами міста,

– написав він.

О 16:16 Повітряні сили повідомили про ворожий розвідувальний БпЛА на сході Харківщини.

А о 16:19 у Лозівському районі Харківської області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

