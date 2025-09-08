У Харкові було чутно серію вибухів
- У Харкові було чутно вибухи, але вони відбулися за межами міста.
- Згодом у Лозівському районі оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
У Харкові чули серію вибухів. Це сталося вдень 8 вересня.
Місцева влада розповіла деякі деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Що відомо про вибухи, які чули у Харкові?
Кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи пролунали о 16:12. Вони припустили, що гучно було не у самому Харкові.
За кілька хвилин це підтвердив Ігор Терехов.
Вибух, який було чутно у Харкові, відбувся за межами міста,
– написав він.
О 16:16 Повітряні сили повідомили про ворожий розвідувальний БпЛА на сході Харківщини.
А о 16:19 у Лозівському районі Харківської області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Останні атаки на Україну
- У ніч на 8 вересня вибух пролунав у Миколаєві. "Шахедом" було пошкоджено приміщення та техніку на виробничому підприємстві.
- Вночі російські безпілотники також атакували Київщину, зокрема Трипільську ТЕЦ. Через це були перебої зі світлом у прилеглих районах.