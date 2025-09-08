Укр Рус
8 вересня, 16:14
2

У Харкові було чутно серію вибухів

Софія Рожик
  • У Харкові було чутно вибухи, але вони відбулися за межами міста.
  • Згодом у Лозівському районі оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

У Харкові чули серію вибухів. Це сталося вдень 8 вересня.

Місцева влада розповіла деякі деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи, які чули у Харкові?

Кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи пролунали о 16:12. Вони припустили, що гучно було не у самому Харкові.

За кілька хвилин це підтвердив Ігор Терехов.

Вибух, який було чутно у Харкові, відбувся за межами міста,
– написав він.

О 16:16 Повітряні сили повідомили про ворожий розвідувальний БпЛА на сході Харківщини.

А о 16:19 у Лозівському районі Харківської області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Останні атаки на Україну

  • У ніч на 8 вересня вибух пролунав у Миколаєві. "Шахедом" було пошкоджено приміщення та техніку на виробничому підприємстві.
  • Вночі російські безпілотники також атакували Київщину, зокрема Трипільську ТЕЦ. Через це були перебої зі світлом у прилеглих районах.