Місцева влада розповіла деякі деталі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Що відомо про вибухи, які чули у Харкові?
Кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи пролунали о 16:12. Вони припустили, що гучно було не у самому Харкові.
За кілька хвилин це підтвердив Ігор Терехов.
Вибух, який було чутно у Харкові, відбувся за межами міста,
– написав він.
О 16:16 Повітряні сили повідомили про ворожий розвідувальний БпЛА на сході Харківщини.
А о 16:19 у Лозівському районі Харківської області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.