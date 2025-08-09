Вдень 9 серпня Росія вдарила по Харкову дроном. Влучання сталось у меблевий магазин.

За попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Окупанти вдарили по автобусу поблизу Херсона: кількість постраждалих зросла, є жертви

Які наслідки влучання дрона у Харкові?

У Київському районі Харкова вдень 9 серпня ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин. Влучання сталось у дах будівлі. Вибух пролунав приблизно о 16:18.

В той час у місті та області не оголошували сигнал повітряної тривоги.

За даними міського голови Терехова, станом на 16:35 внаслідок атаки постраждали шестеро людей. На місце прибули екстрені служби, які надають допомогу потерпілим і ліквідовують наслідки удару.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед поранених є 17-річна дівчина.

Четверо постраждалих жінок шпиталізували. Медики надають всю необхідну допомогу,

– додали в ОВА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, вночі 9 липня Харківщину атакували російські дрони-камікадзе. Пошкоджень зазнали лікарні, школи, житлові та адмінбудівлі. Обійшлось без постраждалих.