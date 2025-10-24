Росія вгатила КАБами по Харкову: є пошкодження та постраждалі, під завалами можуть бути ще люди

У Харкові вдень 24 жовтня була чутна серія вибухів. Окупанти тероризували регіон КАБами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи в Харкові?

У Харкові оголосили повітряну тривогу о 10:53. Через декілька хвилин Повітряні сили попередили жителів регіону про небезпеку. Там інформували про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини.

Практично об 11 годині там повідомили про КАБ східніше Харкова, курсом на Рогань. Тоді ж стало відомо про серію вибухів в місті.

Буквально відразу мер Харкова прокоментував вибухи і зазначив, що ворог атакував один з районів міста КАБами.

Індустріальний район Харкова атакований двома КАБами. Інформація про наслідки уточнюється,

– зазначив він.

Зауважимо, що в Повітряних силах невдовзі інформували про повторні пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на півночі Харківщини. Опісля журналісти Суспільного інформували про ще 2 вибухи в Харкові.

Станом на 11:18 мер міста зазначив, що зафіксовано повторний удар по Індустріальному району.

Вже приблизно о пів на 12 годину дня Олег Синєгубов, глава ОВА, зазначив, що у Харкові, попередньо, зафіксовано 4 влучання ворожих КАБ, вказавши, що всі "прильоти" були в Індустріальному районі міста.

Тоді ж Терехов уточнив, що на одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство. На жаль, є інформація про поранених. Він вказав, що пошкоджені кілька автівок, спалахнула пожежа. Наразі тривають обстеження місць влучань.

Станом на 11:29 повідомлялося про те, що постраждало 2 людей. За даними мера, під завалами можуть бути ще люди.

Терехов згодом надав уточнену інформацію та підкреслив, що одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге влучання – по цивільному підприємству.

Близько 12 години дня Олег Синєгубов повідомив, що відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожого удару по Індустріальному району Харкова, серед них — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

