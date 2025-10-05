Росія знову атакує Україну "Шахедами". У Харкові увечері 5 жовтня пролунали вибухи.

Місцеві повідомляють, що загалом гучно було понад 10 разів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза БпЛА

Що відомо про вибухи у Харкові?

Уже кілька годин у Повітряних силах попереджали Харківщину про рух ворожих безпілотників.

Зокрема, о 21:30 було повідомлення, що група "Шахедів" з Бєлгородської області рухається на Харківщину. О 21:33 ще раз попередили про БпЛА з півночі на Харків.

Харківщина: "Шахеди" у напрямку Чугуєва, Шевченкового, Балаклії!

– також написали у ПС о 22:06.

Уже о 22:44 у Харкові пролунали перші 2 вибухи, за кілька хвилин – ще 2. На цьому небезпека не минула – о 22:58 у Суспільному повідомили уже про 13 вибухів загалом.

Ігор Терехов написав, що Харків атакують ворожі бойові дрони.

Інформація з'ясовується. Загроза з повітря зберігається. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе!

– також написав голова ОВА Олег Синєгубов.