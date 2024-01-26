Бодай таке повернення до нормального життя: як у Харкові функціонує "метросадок"
У 2024 році в харківському метросадку розпочались підготовчі курси для майбутніх першокласників. Попри те, що такий проєкт є вимушеним, батьки мають здебільшого позитивні враження від нього.
Заняття проходять у вихідні дні в тих же приміщеннях 5 станцій харківського метрополітену, в яких у будні дні проходять навчання школярів. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Яким є навчання у метросадку
Створення підготовчих груп для дошкільнят у харківському метро – це дуже яскравий і цікавий проєкт, який для десятків дітей та батьків став певним поверненням до нормального життя.
"Кожен квадратний метр (навчальних приміщень харківського метрополітену – 24 Канал) використовується на всі 100%. Туди ж приводять і випускників, щоб ознайомити їх із вищими навчальними закладами, а також (проводять заходи із – 24 Канал) професійної спеціалізації", – розповіла кореспондентка.
Такі заходи допомагають залучати харківських дітей та підлітків до соціальної комунікації. Важливо також, що в кожному такому навчальному центрі харківської підземки працюють психологи, тьютори та медперсонал. Це допомагає забезпечувати дітей комфортом та турботою.
"Тут (в начальному приміщенні метрополітену – 24 Канал) абсолютно безпечною Дуже добре, що дітей нікуди не "смикають" (під час повітряних тривог – 24 Канал). У них є свій кабінет, вони прийшли й спокійно навчаються, – тому звісно, тут краще, ніж навіть просто сидіти вдома", – розповіла 24 Каналу Валерія, одна із мам дошкільнят підземки.
Окрім проєктів МетроШколи та метросадків, у Харківській області також намагаються реалізувати проєкти із безпечними навчальними просторами. Так, в містечках Люботин та Коротичі будують спеціальні підземні укриття, в яких зможуть перебувати й навчатися 400 – 500 дітей.
Освіта в Україні: останні важливі новини
- Міністерство освіти серйозно взялося за реформування вищої освіти в Україні. Так, буде змінена система оплати за навчання: окрім бюджетників і контрактників, міністерство також надаватиме гранти на освіту. Разом із цим змінять систему зарахування вступників, ввівши принцип "гроші йдуть за студентом".
- Іншим стрижневим принципом реформи вищої освіти може стати зменшення кількості вишів та підвищення їхньої ефективності. Щоправда, робитимуть це лише у випадку згоди громади та працівників університетів.
- Також незавершеною станом на зараз залишається реформа шкільної освіти, започаткована ще в 2017 році. Зараз триває впровадження нової концепцією старшої школи, в якій буде посилено спеціалізацію учнів. Ці зміни потрібно впровадити до 2027 року, коли перші учні Нової української школи вступатимуть до 10 класу.