Наразі безпекова ситуація в регіоні не дозволяє ніякий інший формат навчання. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, додавши, що МетроШкола починалася з 800 учнів, тепер їхня кількість зросла до понад 2000.

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Як відбувається навчання в підземці

Школярі вчаться у дві зміни. У класах трохи більше ніж 20 дітей, але охочих навчатися є значно більше, тому в МетроШколу вже утворилися черги. Учні вчаться за різними графіками. Щобільше сюди приходять діти не тільки з різних шкіл, а й з різних районів Харкова, зокрема з Північної Салтівки, яка чи не найбільше постраждала від атак росіян.

Я зі 164 ліцею, що в Північній Салтівці. Навчалася там 6 років. Сьогодні моя школа пошкоджена, в неї немає стіни. Я пам’ятаю останній день, в нас була фізкультура, ми здавали нормативи й не хотіли туди йти, бо було дуже важко. А на наступний день ми хотіли піти в школу, але вже не змогли,

– розповіла 8-класниця Тая.

Ще один учень Михайло також прийшов до МетроШколи. На початку повномасштабного вторгнення він, як і майже 3 тисячі інших дітей, жили в метро. Тоді було відчуття постійної тривоги, але зараз у підземній школі гамірно та безпечно.

Я, коли жив у метро, то не підіймався вгору, тому що було дуже небезпечно. Ми там і їли, і спали. Людей на платформі було дуже багато. Більше нічого не було, тільки книги, ліжко та їжа. Я читав по 40 сторінок на день і спав дуже багато,

– розповів 8-класник.

Очікується, що навчатися в МетроШколі зможуть не тільки школярі, але й дошколярики. У Харкові таких дітей понад 3 тисячі, майже 600 із них вже записалися на заняття. Щобільше, у місті планують збудувати підземну школу, аналогів якої немає в Україні.

"Це величезне бомбосховище, яке розділене на класні кімнати. Одночасно там зможуть навчатися 450 школярів, а у 2 зміни – 900 дітей. Це величезна кількість. Зараз ми ведемо перемовини з Литвою. Вони нам обіцяють взяти ще 2 школи для того, щоб у 2024 році побудувати там бомбосховища", – зауважила директорка Департаменту освіти міської ради Ольга Деменко.

Підземні школи – це нагальна потреба для Харкова, адже додому з евакуації повертається дедалі більше дітей. Проте навіть якщо безпекова ситуація дозволить, це не означає, що всі освітні заклади міста зможуть працювати. Багато з них постраждали через обстріли окупантів та не підлягають відновленню.

У нас в місті 184 школи, із яких 112 пошкоджені. Пошкоджені по-різному. Ми почали їх відбудовувати ще минулого року. Але є такі школи, які відновити не можна, їх просто треба заново будувати. При цьому це були кращі школи міста. Наприклад, 46 і 47 ліцей входили до числа 50 найкращих ліцеїв України,

– додала Ольга Деменко.

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