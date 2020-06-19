Из-за резкого увеличения больных коронавирусом в Украине правительство планирует усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. В частности, полицейские будут штрафовать человека, если он будет находиться в транспорте без маски. Произойдет это уже скоро – 22 июня. Больше о том, кто может получить штраф – читайте дальше.

В Украине усилят контроль за соблюдением карантина

По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает 24 канал.

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Он отметил, что именно несоблюдение карантинных требований приводит к увеличению количества инфицирования. В то же время Ляшко напомнил, что противоэпидемические рекомендации прописаны для:

ресторанов и кафе;

офисных помещений;

парикмахерских и салонов красоты;

спортзалов и бассейнов;

рынков и торгово-развлекательных центров.

Как обезопасить себя от коронавируса

Главный санитарный врач призвал людей, находящихся в помещениях общего пользования правильно носить защитную маску.

Как использовать маску против коронавируса / Инфографика 24 канала

Ляшко посоветовал избегать скоплений людей как в помещениях, так и на улице. Если этого невозможно избежать – надевайте защитную маску.

Главный санитарный врач напомнил, что в общественном транспорте человек также должен находиться в маске, а количество пассажиров должно составлять не более 50% числа мест для сидения. За этим должны следить перевозчики.

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За что будут штрафовать людей

За не использование защитной маской в ​​общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.

в ​​общественных местах – штраф 17 тысяч гривен. Владельцы заведений, которые не соблюдают карантинные правила, будут наказываться штрафом от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.

Эти правила не сложные и понятные. Но, если мы будем придерживаться их, то у нас не будет такого уровня заболеваемости. И это не потребует введения жестокого карантина,

– подытожил глава Минздрава Максим Степанов.

Внимание! По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали 34 984 случая коронавирусной болезни. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 921 человека. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 985 украинцев, из которых 19 за минувшие сутки. Вместе с тем, количество пациентов, которые выздоровели выросло до 16 033, так 586 больных получили отрицательный тест на COVID-19 в течение последних 24 часов.