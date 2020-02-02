Харьковские медики показали, как будут действовать в случае коронавируса: видео

Харьковские медики отработали план действий на случай, если китайский коронавирус распространится в Украине. Работники больницы подготовили защитные костюмы, специальные боксы и современные лаборатории, оборудованные необходимыми приборами.

Впрочем, врачи надеются, что такой сценарий не придется применять на практике.

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Главная медсестра Алла Пидгородня отметила, что медики будут встречать пациента с подозрением на коронавирус в специальном защитном костюме, который используется при особо опасных заболеваниях, в частности, даже и при чуме.

Все одноразовое, непроницаемая ткань. Сверху одевается противочумный халат, защитный респиратор,

– объяснила медработница.



Защитный костюм для медиков

Пациенты в тяжелом состоянии будут отправлены в реанимацию, больные средней тяжести будут находиться в спецбоксах с отдельными выходами. Биоматериалы проходят исследования в трех специальных лабораториях, вход в которые запрещен.

Исследования на коронавирус в Харькове проводили только один раз 24 декабря. Тогда гражданину Китая диагностировали пневмонию. Он начал лечиться еще на родине, а украинские медики обещают его выписать уже в ближайшее время.

В течение двух часов мы уже можем точно сказать, есть или нет РНК-вирус. Но мы его не дифференцируем. То есть, это новый коронавирус, или МЕРС, SARS. Мы только говорим, что это инфекция коронавируса,

– прокомментировал директор Харьковской областной инфекционной больнице для взрослых Павел Нартов.

Из областного бюджета инфекционным больницам дополнительно выделили пол миллиона гривен. Эти средства потратят на защитную спецодежду для медиков и антибиотики. Несмотря на то, что вакцины от коронавируса в Харькове нет, есть препараты, необходимые для устранения осложнений пневмонии. Эту болезнь вызывает инфекция.

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

По состоянию на 2 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 305 человек. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровел 328 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.

За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.



Правда и мифы про коронавирус 2020 / Инфографика 24 канала