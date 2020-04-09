Какова ситуация в Першотравенске, где зафиксирована вспышка коронавируса
В городе Першотравенск, в Днепропетровской области, за несколько дней коронавирус выявили у 21 человека. Причиной такого быстрого распространения COVID-19 стали собрание религиозной общины "Новое поколение".
Двух женщин госпитализировали в городскую больницу, одна из них является гражданкой России, сообщает телеграмм-канал Teza, ссылаясь на главного врача Першотравенской городской больницы Тамару Турчак.
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У пациенток обнаружили пневмонию, они находятся в состоянии средней тяжести. Обе женщины были на собрании церкви "Новое поколение".
Другие 19 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, находятся дома на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Въезды в Першотравенск перекрыты – на них расположили блокпосты. Выехать из города можно только с письменного разрешения мэрии, а всем прибывшим меряют температуру.
Блокпост на въезде в Першотравенск: видео Teza
Жители Першотравенска планируют расправу
Жители Першотравенска создали группу в фейсбуке, в которой обсуждают варианты расправы над церковью "Новое поколение" и ее прихожанами.
Жители Першотравенска голосуют, чтобы:
- а) сжечь церковь;
- б) посадить ее пастора;
- в) выселить церковь из города;
- г) дать спокойствие протестантам.
Пока что первый вариант собрал больше всего голосов. В Першотравенске населения около 29 тысяч, зато за сутки в группу вступили более тысячи человек.
Жители Першотравенска создали группу против церкви "Новое поколение" / Teza
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