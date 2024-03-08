Сили оборони укріплюють фортифікації на правому березі Дніпра: чи є загроза наступу росіян

Наталія Гуменюк розповіла про те, що відбувається на правому березі Дніпра. Вона пояснила, що саме впливає на оборонні споруди ЗСУ.

Після зими є потреба підновити фортифікації ЗСУ на правому березі Дніпра. Хоча ця зима була не так сніжною, як вогкою, впливає не тільки клімат, а й те, що після підриву Каховської ГЕС розмило мінно-вибухові загородження окупантів. Про це начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чому ЗСУ укріплюють оборонні споруди на правому березі

Незважаючи на те, що ми маємо певну перевагу на морі, переконливі перемоги на морському напрямку, все одно залишається загроза. Море є море. Десантно небезпечні для нас ділянки мають бути укріплені, навіть якщо залишається один процент, пів процента того, що ворог може наважитись на (висадку, – 24 канал) ДРГ або десантування якогось іншого підрозділу. Ми маємо бути готовими,

– сказала речниця.

Вона підкреслила, що Дніпро є географічною, природною перепоною для ворога. Втім, це водночас і "не виключений, можливий маршрут, яким може прямувати ворог". А оскільки після підриву Каховської ГЕС русло річки змінилося, то слід відреагувати на такі зміни.

"Фортифікаційні споруди – фактично вуличні споруди, вони потребують оновлення та підкріплення через уплив зовнішнього середовища. Тому час від часу (а зараз якраз сезон) їх варто оновлювати, укріплювати і передбачати їхню наявність. До того ж роботи навколо них – це потужний сигнал ворогові: "Ми не розслабились. Ми розуміємо сутність загрози і ми готові до будь-якого розвитку подій", – інформує Наталія Гуменюк.

Також, говорячи про споруди в цьому регіоні, слід розуміти, що фронт зовсім близько. Тож логічно мати хороші укріплення там, адже це відіграє і військову, і психологічну роль.

"Херсонщина сьогодні – це фактично прифронтовий регіон. Там проходить лінія бойового зіткнення безпосередньо річкою Дніпро і, відповідно, фортифікаційні споруди на правому березі потужні, розгорнуті і продовжують облаштовуватися – від наративів ворога "ми ще повернемось на правий берег" до елементарного усвідомлення припустимої загрози", – підсумувала вона.

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