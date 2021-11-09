Хід за Зеленським: Разумков до останнього воюватиме в боротьбі за мандат

Дмитро Разумков раніше керував Верховною Радою. Тепер він сидить в сесійній залі на самій "гальорці", за спинами "Європейської Солідарності".

Здається, я трохи погарячкував, коли гру Разумкова в самостійність вважав для нього витонченим політичним самогубством. Схоже, принаймні на цьому етапі, справи в нього навпаки йдуть дуже непогано.

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Згідно із результатами соцопитувань, Разумков має аж 7% підтримки від українців на президентських виборах. З одного боку, ця цифра не надто значна. Точно не дає жодних шансів на перемогу.

З іншого боку, вона лише у 2 рази менша, аніж цифра підтримки українцями Петра Порошенка, який у політиці вже понад 20 років і був президентом.

Так сталось, що саме завдяки своїй відставці, завдяки своєму виключенню зі "слуг народу", завдяки своєму конфлікту із Володимиром Зеленським Разумков і отримав собі стрибок в електоральній прихильності українців.

Йому відверто можуть позаздрити зараз і Віталій Кличко, і Арсеній Яценюк з Володимиром Гройсманом, які і собі такого б хотіли, але не мають.

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Є важливий нюанс

Тут є дуже важливий нюанс: як довго така прихильність українців до Разумкова протримаєтеся і чи зможе він її в якийсь спосіб взагалі втримати.

Бо якщо, наприклад, Юлія Тимошенко має свої умовні 10% прихильності від виборців, то точніше фанатики, які за своєю лідеркою і в вогонь, і у воду.

В Разумкова нинішні 7% фактично не "за нього", вони – "проти Зеленського". Так і стається, що прихильність Разумкову ще треба буде завоювати.

Щоб вони і далі з ним залишалися, а не лише тимчасово його підтримували, бо пожаліли, що Зеленський його образив.

Разумкову може допомогти Зеленський

Як не дивно, але допомогти в цьому Разумкову може сам Зеленський, якщо, до прикладу, захоче позбавити його не тільки спікерства та членства у фракції, але й депутатського мандата.

Це якщо піде на нього новою війною, щоб взагалі "витурити" Разумкова з парламенту. Але нащо це треба було б Зеленському і чи має право він таке зробити?



Разумкову треба завойовувати прихильність / Фото пресслужби Ради

Теоретично, має. Адже Разумков в парламент потрапив як перший номер "слуг народу". Відповідно, якщо він тепер самостійний гравець, то мав би повернути і депутатський мандат, який йому фактично дістався разом із партійним квитком – тобто немає партквитка, то не мало б бути і депутатства.

Мандат можуть забрати

Але з іншого боку, якщо тепер ще за мандат піде між ними "заруба", то це навпаки Разумкову дасть ще більший шанс вдавати з себе "жертву режиму", а значить жалисливі українці відчують до нього ще більшу симпатію.

Відповідно на Банковій саме над цим наразі і розмірковують, чи варто їм в Разумкова забирати мандат. Це можуть зробити, щоб "витурити" ексспікера з парламенту.

А також – забрати в нього майданчик потрапляння в телевізор та можливість від імені народного депутата далі коментувати глядачам-виборцям роботу нинішнього парламенту. Чи все ж таки розумніше було б той мандат йому лишити, щоб не дати отримати ще більший піар.

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Утім треба розуміти, що самому Разумкову втратити депутатський мандат (і стати ще одним Яценюком – тобто колишнім спікером, колишнім депутатом і колишнім політиком), це також не надто цікаво.

"Розумна політика"

Тому за мандат він триматиметься і воюватиме до останнього. Про це зокрема свідчить його демарш з організацією власної депутатської групи.



Разумков до останнього воюватиме за мандат / Фото LB.ua

Зветься це міжфракційне об'єднання "Розумна сила" (перегукується з прізвищем Разумков). Туди увійшли 25 нардепів:

20 "слуг народу";

2 – із "Батьківщини".

Цілком ймовірно, що депутатів там може побільшати. Адже й частина "Голосу" – відома прихильністю до колишнього спікера.

Насправді від цього міжфракційного депутатського об'єднання Разумкову немає жодної користі. Він не отримає додаткових повноважень чи можливостей.

То ж і потрібна вона йому з однією метою – продемонструвати Банковій, що він не один в парламенті. Мовляв, там будуть ті, хто його підтримає, якщо його зажадають позбавити мандату. Тобто з боку Разумкова це сигнал Банковій, що він готовий до боротьби.

Тепер – хід за Банковою, яка перебуває в патовій ситуації. Що б вона не зробила з Разумковим, усе буде їй погано. Якщо залишать його в парламенті, він з цього майданчика піаритиме себе критикою "слуг народу".

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Якщо з парламенту його прибрати силою, то він отримає "ореол мученика" і піаритиме себе з телеканалів Ріната Ахметова. Як-то кажуть, у Банкової з Разумковим цугцванг, або ж простою мовою – і сюди гаряче, і туди боляче.