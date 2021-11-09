Політик нагадав, що був першим номером у списку політсили та мандат йому дали люди, які голосували. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Я за мандат боротимуся, бо не хочу жити у країні, в якій панує несправедливість, неповага до закону та відсутність верховенства права,

– сказав Разумков.

Нардеп додав, що для того, аби забрати мандат, "слугам народу" доведеться "піти по бєзпрєдєлу".

Разумкова можуть позбавити мандата

Олександр Корнієнко наголошував, що позбавлення Разумкова мандата залежатиме від того, як він голосуватиме за законопроєкти. Рішення щодо цього схвалюватимуть на з'їзді партії.

З його слів, Давид Арахамія запропонував спостерігати за роботою колишнього спікера. Зокрема чи буде нардеп продовжувати свою діяльність відповідно до програми "Слуга народу".

Зверніть увагу! Дмитро Разумков вирішив створити своє міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Відомо, що до нього увійдуть щонайменше 25 нардепів.

До теми У "Слузі народу" заявили, що депутати з "групи Разумкова" мають скласти мандат

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