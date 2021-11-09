Политик напомнил, что был первым номером в списке политсилы и мандат ему дали голосовавшие люди. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Я за мандат буду бороться, потому что не хочу жить в стране, где царит несправедливость, неуважение к закону и отсутствие верховенства права,

– сказал Разумков.

Нардеп добавил, что для того чтобы забрать мандат, "слугам народа" придется "пойти на беспредел".

Разумкова могут лишить мандата

Александр Корниенко подчеркивал, что лишение Разумкова мандата будет зависеть от того, как он будет голосовать за законопроекты. Решение по этому поводу будут одобрять на съезде партии.

По его словам, Давид Арахамия предложил наблюдать за работой бывшего спикера. В частности, будет ли нардеп продолжать свою деятельность в соответствии с программой "Слуга народа".

Обратите внимание! Дмитрий Разумков решил создать свое межфракционное объединение "Разумная политика". Известно, что в него войдут не менее 25 нардепов.

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