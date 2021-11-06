Ситуацию вокруг Разумкова и его межфракционного объединения прокомментировал нардеп Андрей Мотовиловец. Накануне он стал первым заместителем председателя президентской фракции.

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Как "слуга народа" высказался о Разумкове

Политик подчеркнул, что крайне скептически относится к президентскому рейтингу Разумкова. Мол, речь идет о показателях, которые замеряли, когда он был "у всех на слуху". При этом Мотовиловец считает, что рейтинги стоит оценивать непосредственно перед выборами, а сейчас – сосредоточиться на работе.

Интересно! По данным КМИС, Разумков как потенциальный кандидат в президенты имеет поддержку 7,1% опрошенных (6 строчка в рейтинге). А по данным Центра Разумкова – 8,8% (5 ступенька).

Нардеп пояснил, что разделяет мнение своего коллеги и главы фракции Давида Арахамии. Мол, тот раньше говорил, если человек – депутат от "Слуги народа" и был спикером от этой политсилы, от него ждут выполнения программы партии и президента. "Чтобы выполнял задачи, которые нам поставили избиратели. Не думаю, что они голосовали, думая, что вы создадите свою группу. Это очень низко и манипулятивно", – считает Мотовиловец.

Мотовиловец о депутатах из "группы Разумкова"

Народный депутат также объяснил, как относится к коллегам, которые намерены выйти из "Слуги народа" и присоединиться к "группе Разумкова" в парламенте. Он пояснил, что не знает, о ком говорится, но его позиция такова: пусть тогда уже складывают мандат и идут на выборы.

У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее,

– убежден политик.

Разумкова могут лишить мандата

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что бывшего спикера парламента могут лишить депутатского мандата. Интересно, что на сайте парламента Разумков подписан как внефракционный, хотя сам он утверждает, что является членом фракции. Мол, после отзыва с должности он автоматически вернулся в состав "Слуги народа". Политик отмечает, что не писал никаких заявлений о выходе, а "слуги" не принимали решения об исключении.

Межфракционное объединение Разумкова: что известно