Соответствующую информацию подтвердила пресс-секретарь экс-спикера Ольга Туний. Об этом также 5 ноября рассказал изданию собеседник издания в Верховной Раде.

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Разумков создает свое межфракционное объединение

Источники издания рассказали, что в новое объединение войдут ориентировочно 25 нардепов. Предварительно известно, что это будут политики из "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.

Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Розумна політика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направили на имя Руслана Стефанчука,

– заявила пресс-секретарь политика.

Она пояснила, что на такой шаг пошли потому, что большинство потенциальных соратников Разумкова являются депутатами-списочниками. Поэтому при выходе из своей фракции они могут потерять мандат.

Предварительно известно, что в объединение Дмитрия Разумкова войдут:

"слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько;

бывшая "слуга" Людмила Буймистер;

нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Кстати, 1 ноября сам Дмитрий Разумков заявил, что после увольнения с должности спикера парламента он готовится к созданию собственной политической силы. Он заверил, что стремится создать партию, чтобы выполнить обещания, которые не выполнили "слуги народа".

Обратите внимание! В конце октября нардеп и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова могут лишить депутатского мандата. Предварительно это должно произойти на съезде партии "Слуга народа", который запланирован на конец ноября.

Кратко об увольнении Разумкова с должности спикера и его заявления о собственной политсиле