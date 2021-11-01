Какой будет политсила Разумкова

Об этом политик рассказал в эфире одного из телеканалов. Дмитрий Разумков заявил, что по идеологии партия будет основана на "разумном консерватизме".

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"Мы должны менять страну к лучшему, но реформы должны проводиться понятно для людей, понятно для бизнеса, понятно для наших международных партнеров. И главное, они должны иметь четкий план – что за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести", – резюмировал политик.

По мнению Разумкова, разумный консерватизм нужен, потому что 40% людей не смогут пройти современные вызовы без помощи государства. С другой стороны, по словам политика, в отношениях с бизнесом власть должна быть более либеральной.

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Дмитрий Разумков отметил также, каких политиков планирует набрать в свою будущую политсилу. По его мнению, в команде должны быть разные мнения, разные люди. Ключевым фактором должен быть вопрос профессионализма.

Если говорим о команде в 2019 году ("Слуга народа" – 24 канал), она базировалась не на сплоченности людей, а на принципах. Принципы либо есть, ты их соблюдаешь, либо нет,

– убежден бывший спикер.

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