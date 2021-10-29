Сейчас Разумков является народным депутатом, и не является членом никакой политической партии (со "Слуги народа" он вышел, когда стал спикером). А вот относительно фракционности или внефракционности его есть разные мнения.

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Дмитрий Разумков – уже бывший глава ВРУ – будет создавать политсилу

В телеэфире Дмитрия Разумкова спросили, как он собирается воплощать тот уровень доверия, который ему сейчас выражает общество. Речь идет о свидетельстве свежих октябрьских социологических исследований:

По данным КМИС (Киевский международный институт социологии), Разумкова как потенциального кандидата в президенты Украины поддерживает 7,1% опрошенных (это 6 позиция в рейтинге).

А по данным Центра Разумкова – 8,8% (5 позиция).

Будем объединяться, двигаться вперед, будем возвращать людей, в частности, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди. Силы у меня на это есть, время есть, желание есть, команда есть,

– ответил Дмитрий Разумков.

И добавил: "Я буду делать все, чтобы доверие людей – даже не рейтинг, а доверие – не падало".

Обратите внимание: нардеп не ответил прямо, идет ли речь о создании группы в парламенте, или группы во фракции (Разумков говорит, что до сих пор является членом фракции "Слуга народа" , хотя там так не думают), или отдельной политической силы. Однако отметил, что возле него стоят люди "еще с далекого 2019 года", которые не меняли своих позиций.

Кратко о громкой отставке Разумкова