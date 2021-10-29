Зараз Разумков є народним депутатом, і не є членом жодної політичної партії (зі "Слуги народу" він вийшов, коли став спікером). А от щодо фракційності чи позафракційності його є різні точки зору.

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Дмитро Разумков – вже колишній голова ВРУ – буде створювати політсилу

У телеефірі Дмитра Разумкова запитали щодо того, як він збирається втілювати той рівень довіри, який йому зараз висловлює суспільство. Мовиться про свідчення свіжих жовтневих соціологічних досліджень:

За даними КМІС (Київський міжнародний інститут соціології), Разумкова як потенційного кандидата у президенти України має підтримку 7,1% опитаних (це 6 позиція у рейтингу).

А за даними Центру Разумкова – 8,8% (5 позиція).

Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, будемо повертати людей, зокрема, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди. Сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є,

– відповів Дмитро Разумков.

І додав: "Я робитиму все, щоб довіра людей – навіть не рейтинг, а довіра – не падала".

Зверніть увагу: нардеп не відповів прямо, чи мовиться про створення групи у парламенті, чи групи у фракції (Разумков каже, що досі є членом фракції "Слуга народу", хоча там так не думають), чи окремої політичної сили. А проте наголосив, що біля нього стоять люди "ще з далекого 2019 року", які не змінювали своїх позицій.

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