Така пропозиція від Разумкова надійшла через те, що Олександр Корнієнко після призначення віцеспікером Верховної Ради пересів у президію. Арахамія попросив почекати з цим питанням.

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Разумков досі в фракції "слуг"

Дмитро Разумков заявив, що після відкликання з посади голови Верховної Ради, він автоматично повернувся у склад "Слуги народу". Нардеп пояснює це тим, що він не писав жодних заяв про вихід з фракції. Водночас "слуги" не ухвалювали рішення про його виключення.

На сайті Верховної Ради я позафракційний, але логічно я є членом фракції,

– заявив Разумков.

Крім того, ексспікер парламенту надіслав звернення Давиду Арахамії з проханням ввести його в склад комітету з питань свободи слова як члена фракції "Слуга народу".

Місце біля Арахамії вільне

Дмитро Разумков під час розмови в кулуарах парламенту з головою фракції "слуг" Давидом Арахамією запропонував йому зайняти місце Олександра Корнієнка в сесійній залі. На що Арахамія відповів, що є вже щонайменше 2 кандидатури на це місце – Андрій Мотовиловець та Анастасія Радіна. Однак через звинувачення керівника фракції в сексизмі, місце ймовірно отримає перший кандидат.

Ексспікер парламенту запропонував Арахамії вирішили конфлікт простим способом – самому сісти поруч з ним. Поки що голова фракції не погодився на цю пропозицію.

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