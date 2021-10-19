Такое предложение от Разумкова поступило из-за того, что Александр Корниенко после назначения вицеспикером Верховной Рады пересел в президиум. Арахамия попросил повременить с этим вопросом.

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Разумков до сих пор во фракции "слуг"

Дмитрий Разумков заявил, что после отзыва с должности председателя Верховной Рады, он автоматически вернулся в состав "Слуги народа". Нардеп объясняет это тем, что он не писал никаких заявлений о выходе из фракции. В то же время "слуги" не принимали решения о его исключении.

На сайте Верховной Рады я внефракционный, но логично я являюсь членом фракции,

– заявил Разумков.

Кроме того, экс-спикер парламента направил обращение Давиду Арахамии с просьбой ввести его в состав комитета по вопросам свободы слова как члена фракции "Слуга народа".

Место возле Арахамии свободно

Дмитрий Разумков во время разговора в кулуарах парламента с председателем фракции "слуг" Давидом Арахамией предложил ему занять место Александра Корниенко в сессионном зале. На что Арахамия ответил, что есть уже по меньшей мере 2 кандидатуры на это место – Андрей Мотовиловец и Анастасия Радина. Однако из-за обвинений руководителя фракции в сексизме, место вероятно получит первый кандидат.

Экс-спикер парламента предложил Арахамии разрешить конфликт простым способом – самому сесть рядом с ним. Пока председатель фракции не согласился на это предложение.

Отставка Разумкова: главное