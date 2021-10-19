Такое предложение от Разумкова поступило из-за того, что Александр Корниенко после назначения вицеспикером Верховной Рады пересел в президиум. Арахамия попросил повременить с этим вопросом.
Обратите внимание Не меньше, чем президентские, – в "Слуге" прокомментировали политические амбиции Разумкова
Разумков до сих пор во фракции "слуг"
Дмитрий Разумков заявил, что после отзыва с должности председателя Верховной Рады, он автоматически вернулся в состав "Слуги народа". Нардеп объясняет это тем, что он не писал никаких заявлений о выходе из фракции. В то же время "слуги" не принимали решения о его исключении.
На сайте Верховной Рады я внефракционный, но логично я являюсь членом фракции,
– заявил Разумков.
Кроме того, экс-спикер парламента направил обращение Давиду Арахамии с просьбой ввести его в состав комитета по вопросам свободы слова как члена фракции "Слуга народа".
Место возле Арахамии свободно
Дмитрий Разумков во время разговора в кулуарах парламента с председателем фракции "слуг" Давидом Арахамией предложил ему занять место Александра Корниенко в сессионном зале. На что Арахамия ответил, что есть уже по меньшей мере 2 кандидатуры на это место – Андрей Мотовиловец и Анастасия Радина. Однако из-за обвинений руководителя фракции в сексизме, место вероятно получит первый кандидат.
Экс-спикер парламента предложил Арахамии разрешить конфликт простым способом – самому сесть рядом с ним. Пока председатель фракции не согласился на это предложение.
Отставка Разумкова: главное
- 4 октября 2021 года народные депутаты запустили процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Уже на следующий день парламент отстранил его от ведения заседаний на 2 дня.
- 7 октября 246 народных избранников поддержали отставку Дмитрия Разумкова.
- Новым председателем Верховной Рады стал Руслан Стефанчук. Его кандидатуру поддержали 257 депутатов.