Гетманцев подчеркнул, что о политических планах Разумкова и его амбициях относительно той или иной должности стоит спрашивать самого экс-спикера. В то же время политик поделился своими впечатлениями от поведения Разумкова.
Заметьте Оснований нет, – Гетманцев выступил против уплаты налогов ежемесячно
Я не хочу за другого человека говорить. Те вещи, которые я не имею права за него говорить. Поскольку он вел себя на посту главы Верховной Рады, мне кажется, что это не менее чем президентские (амбиции – 24 канал),
– заявил Гетманцев.
"Я бы не назвал это войной"
По словам Гетманцева, отношения Разумкова и других представителей "Слуги народа" не стоит называть войной. В частности, нардеп подчеркнул: у него с экс-спикером нет ни одного личностного конфликта.
Гетманцев заявил, что Разумкова очень уважают и желают ему удачной политической карьеры. Политик также отметил, что некоторые обстоятельства несовместимы с должностью, которую ранее занимал Разумков. Странно, что он сам этого не понимал.
Отзыв мандата пока не обсуждают
- По словам Гетманцева, сейчас вероятность отзыва мандата Разумкова не обсуждают. Юридически такая процедура возможна. Соответствующие прецеденты в украинской истории уже были.
- В то же время Гетманцев выразил надежду, что эту процедуру не будут применять.
Заявление Стефанчука
- Действующий спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает, что Разумков может остаться без мандата.
- В то же время принять соответствующее решение могут только во время съезда "Слуги народа".
- По словам Стефанчука, "это вопрос отдельного случая, и мне кажется, это решение принимается только съездом партии в случае необходимых предпосылок, если они будут".
- В то же время спикер подчеркнул, что здесь надо учитывать юридические, политические и морально-этические вопросы.