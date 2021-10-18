Об этом председатель Верховной Рады сообщил во время брифинга.

К теме Воспользуется советом, – Верещук назвала условие, при котором Разумков сдаст мандат

Это вопрос очень частного случая, – Стефанчук

Это вопрос очень частного случая, и мне кажется, это решение принимается только съездом партии в случае необходимых предпосылок, если они будут. Но здесь надо учитывать юридические вопросы, политические и морально-этические,

– пояснил Стефанчук.

Разумков не писал заявление о выходе из фракции

Ранее бывший спикер заявил, что не писал никаких заявлений о выходе из фракции "Слуга народа". Также никаких решений об исключении Разумкова представители монобольшинтсва не принимали.

Разумков отметил, что слышал разговоры о лишении его мандата, однако, заверил, что это будет абсолютно незаконно.

Ранее Зеленский заменил Разумкова Стефанчуком в составе СНБО

Главное об отзыве Разумкова: