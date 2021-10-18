Об этом председатель Верховной Рады сообщил во время брифинга.
К теме Воспользуется советом, – Верещук назвала условие, при котором Разумков сдаст мандат
Это вопрос очень частного случая, – Стефанчук
Это вопрос очень частного случая, и мне кажется, это решение принимается только съездом партии в случае необходимых предпосылок, если они будут. Но здесь надо учитывать юридические вопросы, политические и морально-этические,
– пояснил Стефанчук.
Разумков не писал заявление о выходе из фракции
Ранее бывший спикер заявил, что не писал никаких заявлений о выходе из фракции "Слуга народа". Также никаких решений об исключении Разумкова представители монобольшинтсва не принимали.
Разумков отметил, что слышал разговоры о лишении его мандата, однако, заверил, что это будет абсолютно незаконно.
Ранее Зеленский заменил Разумкова Стефанчуком в составе СНБО
Главное об отзыве Разумкова:
- Обращение об отзыве Дмитрия Разумкова поступило от "Слуги народа" 30 сентября.
- Во время выездного съезда фракции удалось собрать около 190 голосов за отставку спикера.
- 4 октября в парламенте стартовала официальная процедура отзыва. На следующий день Разумкова отстранили на 2 пленарных заседания.
- 7 октября Рада отозвала Разумкова с должности спикера 284 голосами.
- На следующий день спикером выбрали Руслана Стефанчука.