Об этом бывший спикер парламента сообщил в эфире одного из телеканалов.
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Я не выходил из фракции "Слуга народа", это уникальная ситуация, такого раньше не было. Поскольку я никаких заявлений о выходе не писал, новых заявлений о входе мне точно писать не нужно,
– сказал он.
Разумков также отметил, что слышал разговоры о лишении мандата. По его словам, "это выглядит довольно странно, но абсолютно незаконно".
Народный депутат добавил, что такому развитию событий не удивится и подчеркнул, что "точно легко это коллегам сделать не удастся".
Отставка Разумкова: что известно
- Официальная процедура отзыва Разумкова с поста спикера стартовала 4 октября. Уже 5 октября его отстранили от ведения заседаний на 2 дня.
- На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с поста главы Рады. В "Слуге народа" заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.
- Сам уже экс-глава Рады в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились. Напоследок Разумков призвал всех оставаться людьми.