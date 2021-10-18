Об этом бывший спикер парламента сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Я не выходил из фракции "Слуга народа", это уникальная ситуация, такого раньше не было. Поскольку я никаких заявлений о выходе не писал, новых заявлений о входе мне точно писать не нужно,

– сказал он.

Разумков также отметил, что слышал разговоры о лишении мандата. По его словам, "это выглядит довольно странно, но абсолютно незаконно".

Народный депутат добавил, что такому развитию событий не удивится и подчеркнул, что "точно легко это коллегам сделать не удастся".

Обратите внимание! Согласно регламенту Верховной Рады Украины, спикер не может быть членом какой-либо парламентской фракции.

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