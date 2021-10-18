Про це колишній спікер парламенту повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Я не виходив з фракції "Слуга народу", це унікальна ситуація, такого раніше не було. Оскільки я жодних заяв про вихід не писав, нових заяв про вхід мені точно писати не потрібно,

– сказав він.

Разумкова також зазначив, що чув розмови про позбавлення мандата. За його словами, "це виглядає досить дивно, але абсолютно незаконно".

Народний депутат додав, що такому розвитку подій не здивується та наголосив, що "точно легко це колегам зробити не вдасться".

Зверніть увагу! Згідно з регламентом Верховної Ради України, спікер не може бути членом будь-якої парламентської фракції.

Відставка Разумкова: що відомо