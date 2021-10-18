Про це голова Верховної Ради повідомив під час брифінгу.

До теми Скористається порадою, – Верещук назвала умову, за якої Разумков складе мандат

Це питання дуже окремого випадку, – Стефанчук

Це питання дуже окремого випадку, і мені здається, це рішення приймається тільки з'їздом партії у разі необхідних передумов, якщо вони будуть. Але тут треба враховувати юридичні питання, політичні і морально-етичні,

– пояснив Стефанчук.

Разумков не писав заяви про вихід з фракції

Раніше колишній спікер заявив, що не писав жодних заяв про вихід з фракції "Слуга народу". Також жодних рішень про виключення Разумкова представники монобільшості не ухвалювали.

Разумков наголосив, що чув розмови про позбавлення його мандата, проте, запевнив, що це буде абсолютно незаконно.

Раніше Зеленський замінив Разумкова на Стефанчука в складі РНБО

Головне про відкликання Разумкова: