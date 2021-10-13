Про в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. Наразі у Верховній Раді виключають можливість кризи через перезавантаження парламенту.

Зверніть увагу Моя відставка відбулася з порушеннями регламенту, – Разумков

"Думаю, що вони (депутати – 24 канал) змушені будуть вийти з фракції і, напевно, скласти мандати. Якщо так трапиться і пан Разумков буде у такий спосіб вирішувати своє політичне майбутнє – він теж може позбутися мандату", – сказала Верещук.

Зростання рейтингу Разумкова не допускатимуть

Депутатка зазначила, що Разумков приходив з командою, за списком. Наразі він розуміє, що вихід з фракції і перехід в опозицію означає, що команда президента – партія "Слуга народу" – робитиме все, аби не допустити зростання політичного рейтингу їхнього опонента.

Я це говорю з величезною повагою до пана Дмитра, але думаю, що такий ймовірний розвиток подій нас може чекати,

– сказала Ірина Верещук.

Верещук: Разумков скористається порадою

Вона зазначила, що деякі депутати, можливо, захочуть доєднатися до позиції Разумкова. У такому разі, за словами Ірини Верещук – треба складати мандат і йти на вибори.

За її словами, в ефірі одного з українських телеканалів Дмитро Разумков сам говорив про те, що робити, якщо шляхи з політичною силою розійшлись.

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"Він казав, що треба буде складати мандат і йти. Думаю, він скористається цією порадою, яку давав, як я розумію, нам усім", – сказала Верещук.

Відставка Разумкова: коротко