Відповідну заяву щодо мандата Разумкова в кулуарах парламенту зробив глави фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Можливе позбавлення Разумкова мандата
Ми ще не знаємо (чи позбавляти мандата – 24 канал). Юристи кажуть, що є підстави... Подивимося, як Разумков буде працювати,
– зазначив Арахамія.
Глава фракції додав, що вже ексспікер парламенту обіцяв працювати на користь виборців. "Коли він ішов до Ради – це виборці "Слуги народу". Якщо він буде працювати на їхнє благо – це одна справа, якщо навпаки – інша".
Арахамія також уточнив, що наразі питання позбавлення Разумкова мандата на фракції не розглядали. За його словами, такі рішення приймає з'їзд партій. Також потрібно вивчити практику Центральної виборчої комісії в таких питаннях, бо ситуація нестандартна.
Відставка Разумкова: основне
- Процедура відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту стартувала 4 жовтня.
- Наступного дня нардепи відсторонили його від ведення засідань.
- На позачерговому засіданні 7 жовтня Разумков втратив крісло глави Ради.
- У "Слузі народу", яка ініціювала відкликання, заявили, що він більше не є членом команди.
- А Разумков у своїй промові нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він додав, що його принципи не змінилися.