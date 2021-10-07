Соответствующее заявление относительно мандата Разумкова в кулуарах парламента сделал главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Возможно лишение Разумкова мандата

Мы еще не знаем (лишать ли мандата – 24 канал). Юристы говорят, что есть основания... Посмотрим, как Разумков будет работать,

– отметил Арахамия.

Глава фракции добавил, что уже бывший спикер парламента обещал работать в пользу избирателей. "Когда он шел в Раду – это избиратели "Слуги народа". Если он будет работать на их благо – это одно дело, если наоборот – другое".

Арахамия также уточнил, что пока вопрос лишения Разумкова мандата на фракции не рассматривали. По его словам, такие решения принимает съезд партий. Также нужно изучить практику Центральной избирательной комиссии в таких вопросах, потому что ситуация нестандартная.

Напомним, ранее Разумков заявил, что по закону его не могут лишить мандата, но в целом – может быть всякое.

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