Отставка Дмитрия Разумкова стала одной из самых громких политических новостей Украины октября. Разговоры о том, что спикер может покинуть эту должность велись еще с лета, но тогда никаких решительных действий никто не предпринимал.

Верховная Рада 5 октября проголосовала за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова с поста спикера. А уже 7 октября на внеочередном заседании 284 нардепа проголосовали за отставку спикера.

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Кто такой Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве Житомирской области в семье политика и актрисы.

Отец – Александр Разумков – бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы. Также он был заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и работал в Днепропетровском областном комитете ЛКСМУ.

Мать – Наталья Кудря – народная артистка украины, актриса Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки.



Дмитрий Разумков / Фото из фейсбука политика

По отцу Дмитрий имеет родного брата Глеба. Он родился в гражданском браке Александра Разумкова и главного редактора издания "Зеркало недели" Юлии Мостовой. Впоследствии, Глеба усыновил политик Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.

Сначала Дмитрий Разумков учился в Бердичевской школе № 3, но, когда ему было 14 лет, переехал в Киев, где с 1998 по 2001 год учился в Киевском лицее № 38 им. Валерия Молчанова.

После этого Разумков поступил в Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко, где в 2007 году получил диплом по специальности "Международные экономические отношения".

В 2011 с отличием окончил Национальный университет государственной налоговой службы Украины по специальности "Правоведение".



Дмитрий Разумков с семьей / Фото из инстаграма Дмитрия Разумкова

Дмитрий Разумков женат и воспитывает двух сыновей – Александра и Алексея. Его жена Юлия Чайка, дочь бывшего городского главы Николаева Владимира Чайки. Он был известен тем, что пробыл на этом посту четыре срока, за что его называли "мэром-рекордсменом".



Дмитрий Разумков с семьей / Фото из фейсбука политика

Кем работал Разумков

Политическую карьеру Разумков начал в 2006 году в "Партии регионов". Однако после победы Януковича на выборах в 2010 году вышел из партии.

Мне тогда было 22 года. Мой приход в "Партию регионов" был осознан после 2004 года. Я не поддерживал Виктора Ющенко. И так я попал в "Партию регионов". Я никогда не был в молодых "регионах". Это – фейк. Пришел туда, потому что я не воспринимал ситуацию в государстве в 2004, 2005 и 2006 годах",

– рассказывал раньше Разумков.

После окончания ИМО начал карьеру в государственном аппарате: получил должность специалиста в Министерстве регионального развития и строительства.



Дмитрий Разумков и Жан Беленюк / Фото из фейсбука Дмитрия Разумкова

В 2009 году Разумков перешел в коммерческий сектор, но уже в 2013 году снова вернулся в государственную службу – занял должность советника председателя Кировоградской облгосадминистрации Александра Николаенко. В 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко, с которым познакомился благодаря связям отца.

В 2015 году Разумков основал собственную консалтинговую компанию – Ukrainian Politconsulting Group, где занимал должность директора до 2019 года.

Политическая карьера Разумкова

Несмотря на то, что политическая карьера Дмитрия Разумкова началась довольно давно, ее новый масштабный виток произошел в 2019 году, когда во время президентских выборов он был консультантом и спикером штаба Владимира Зеленского. Так, фактически, Разумков взял на себя обязанности спикера партии "Слуга Народа" и предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.



Дмитрий Разумков в Верховной Раде / Фото из фейсбука политика

После победы на президентских выборах весной 2019 года Владимир Зеленский передал управление партией "Слуга Народа" Дмитрию Разумкову. В том же году Разумков прошел в парламент, а через несколько месяцев при поддержке "монобольшинства" Верховной Рады стал Главой ВРУ. 1 октября 2019 года покинул пост главы партии "Слуга народа".

Но уже 2 октября 2021 года в Трускавце начался сбор подписей народных депутатов от "Слуги народа" за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины. В течение нескольких часов "Слуги" собрали необходимое количество подписей.

Почему Разумкова отправили в отставку

В отставку Разумкова отправили из-за расхождения во взглядах. Так, он направил президентский проект Закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в Венецианскую комиссию (Европейская комиссия за демократию через право), которая дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

Это не первый случай, когда Разумков не поддерживает инициативы президента. В частности, он воздержался от голосования за санкции СНБО против Виктора Медведчука и его телеканалов, голосования за земельную реформу.

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Сколько зарабатывает и чем владеет Разумков

Согласно декларации за 2020 год, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заработал 547 563 гривны. В том же году Разумков также получил 1,6 миллиона гривен от отчуждения имущества, а 12 тысяч гривен заработал от продажи электроэнергии по зеленому тарифу.

Жена Разумкова Юлия Чайка за год заработала 6,7 миллиона гривен – это доход от предпринимательской деятельности.



Разумков задекларировал 28,5 миллиона гривен и 75 тысяч долларов наличными / Фото из фейсбука политика

Разумков задекларировал домовладение площадью 492,2 м2, офис, четыре квартиры и два земельных участка. Кроме того, в декларации Разумкова указано, что он владеет такими автомобилями, как Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5. Последние две машины принадлежат Юлии Чайке.

Наличными у бывшего спикера есть 28,5 миллиона гривен и 75 тысяч долларов. У жены – 140 тысяч долларов, 45 тысяч евро и 970 тысяч гривен.