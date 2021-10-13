Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Сейчас в Верховной Раде исключают возможность кризиса из-за перезагрузки парламента.

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"Думаю, что они (депутаты – 24 канал) вынуждены будут выйти из фракции и, наверное, сдать мандаты. Если так случится и господин Разумков будет таким образом решать свое политическое будущее – он тоже может лишиться мандата", – сказала Верещук.

Роста рейтинга Разумкова не будут допускать

Депутат отметила, что Разумков приходил с командой, по списку. Сейчас он понимает, что выход из фракции и переход в оппозицию означает, что команда президента – партия "Слуга народа" – будет делать все, чтобы не допустить роста политического рейтинга их оппонента.

Я это говорю с огромным уважением к господину Дмитрию, но думаю, что такое вероятное развитие событий нас может ожидать,

– сказала Ирина Верещук.

Верещук: Разумков воспользуется советом

Она отметила, что некоторые депутаты, возможно, захотят присоединиться к позиции Разумкова. В таком случае, по словам Ирины Верещук – надо сдавать мандат и идти на выборы.

По ее словам, в эфире одного из украинских телеканалов Дмитрий Разумков сам говорил о том, что будет делать, если пути с политической силой разошлись.

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"Он говорил, что придется сдавать мандат и уходить. Думаю, он воспользуется этим советом, который давал, как я понимаю, нам всем", – сказала Верещук.

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