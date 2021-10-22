Потрібно в цій ситуації звернути увагу на 2 речі. Про це в авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі заявив "слуга народу" Олексій Устенко.

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За його словами, по-перше, потрібно почекати рейтингів. По-друге, коли Разумкова виключали, він медійно був скрізь присутнім і критикував "Слугу народу".

Якщо це будуватиметься винятково на критиці команди, в якій ти був, то закінчиться протистоянням Порошенка і Гройсмана. Коли ніхто собі не додав, а тільки відняв,

– наголосив Устенко.

Він зауважив, що Разумков будував своє будь-яке політичне майбутнє на власному протистоянні з президентом, який привів його до влади.

Нагадаємо! Гройсман зайняв пост прем'єр-міністра у квітні 2016 року. Він був у блоці Петра Порошенка "Солідарність". Політик подав у відставку після того, як новий президент Володимир Зеленський розкритикував Кабмін і запропонував міністрам звільнитися. На наступний день Гройсман оголосив про плани створити свою партію.

Зі всією повагою до Дмитра Олександровича будь-яка людина, яка б тоді вміла гарно говорити, оперувати цифрами, даними, вміла дебатувати з кимось – вона також мала б всенародну підтримку. Олексій Устенко Народний депутат від "Слуги народу"

Стосунки Разумкова і Зеленського: коротко