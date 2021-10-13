Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі заявив ексрадник мера Києва Максим Бахматов. Разумкова поки "не скинули з борту", але він ще не набрав "швидкість", щоб спробувати конкурувати.
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Бренд Разумкова "зжують"
За словами Бахматова, якщо людина, яка до 2019 року не була публічною, раптом вирішує, що може конкурувати з чинним президентом у боротьбі за президентське крісло, то, ймовірно, вона відчуває у собі ресурс – як медійний, так і матеріальний.
У мене таке відчуття, що це трошки зарано відбулося. Це був фальстарт й він може призвести до того, що бренд Разумкова зжують інші проєкти,
– заявив ексрадник мера Києва.
Бахматов припустив, що колишній глава парламенту в майбутньому так і не зможе нічого очолити, адже є багато інших лідерів.
На його думку, Разумков не враховує того, що Зеленський ще задовго до президентства активно працював, створюючи власний позитивний образ у різних напрямках.
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Відставка Разумкова: що відомо
- Верховна Рада 4 жовтня запустила процес відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. На позачерговому засіданні 7 жовтня нардепи підтримали відставку політика.
- За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців. З них 211 – депутати від "Слуги народу".
- За словами Разумкова, десятки "слуг народу" вибачилися перед ним за "неправильне" голосування. Їх нібито змусили натиснути зелену кнопку за його відставку.
- Вже 8 жовтня Верховна Рада призначила нового главу. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього обіймав посаду першого віцеспікера парламенту.
- Разумков зазначив, що голосування у Верховній Раді за його відставку свідчить про створення нової парламентської коаліції. Зокрема, до "Слуги народу" приєдналися "Батьківщина", "Довіра" і "За майбутнє".
- Політолог Микола Давидюк вважає, що Разумков має "непогані шанси" на президентське крісло, адже його політична кар'єра лише набирає обертів.