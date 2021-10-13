Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі заявив ексрадник мера Києва Максим Бахматов. Разумкова поки "не скинули з борту", але він ще не набрав "швидкість", щоб спробувати конкурувати.

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Бренд Разумкова "зжують"

За словами Бахматова, якщо людина, яка до 2019 року не була публічною, раптом вирішує, що може конкурувати з чинним президентом у боротьбі за президентське крісло, то, ймовірно, вона відчуває у собі ресурс – як медійний, так і матеріальний.

У мене таке відчуття, що це трошки зарано відбулося. Це був фальстарт й він може призвести до того, що бренд Разумкова зжують інші проєкти,

– заявив ексрадник мера Києва.

Бахматов припустив, що колишній глава парламенту в майбутньому так і не зможе нічого очолити, адже є багато інших лідерів.

На його думку, Разумков не враховує того, що Зеленський ще задовго до президентства активно працював, створюючи власний позитивний образ у різних напрямках.

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