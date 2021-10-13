Об этом в программе "Что это было?"с Сергеем Лещенко на 24 канале заявил экс-мэр Киева Максим Бахматов. Разумкова пока "не сбросили с борта", но он еще не набрал "скорость", чтобы попытаться конкурировать.
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Бренд Разумкова "сожрут"
По словам Бахматова, если человек, который до 2019 года не был публичным, вдруг решает, что может конкурировать с действующим президентом в борьбе за президентское кресло, то, вероятно, он чувствует в себе ресурс – как медийный, так и материальный.
У меня такое ощущение, что это немножко рановато произошло. Это был фальстарт и он может привести к тому, что бренд Разумкова сожрут другие проекты,
– заявил экс-советник мэра Киева.
Бахматов предположил, что бывший глава парламента в будущем так и не сможет ничего возглавить, ведь есть много других лидеров.
По его мнению, Разумков не учитывает того, что Зеленский еще задолго до президентства активно работал, создавая собственный позитивный образ в разных направлениях.
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Отставка Разумкова: что известно
- Верховная Рада 4 октября запустила процесс отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. На внеочередном заседании 7 октября нардепы поддержали отставку политика.
- За соответствующее решение проголосовали 246 народных избранников. Из них 211 – депутаты от "Слуги народа".
- По словам Разумкова, десятки "слуг народа" извинились перед ним за "неправильное" голосование. Их якобы заставили нажать зеленую кнопку за его отставку.
- Уже 8 октября Верховная Рада назначила нового главу. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого занимал должность первого вице-спикера парламента.
- Разумков отметил, что голосование в Верховной Раде за его отставку свидетельствует о создании новой парламентской коалиции. В частности, к "слуге народа" присоединились "Батькивщина", "Доверие" и "За майбутнє".
- Политолог Николай Давыдюк считает, что Разумков имеет "неплохие шансы" на президентское кресло, ведь его политическая карьера только набирает обороты.