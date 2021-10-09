Фракция "Слуга народа" не проголосовала в достаточном объеме, чтобы отправить спикера в отставку. Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
К теме Подошли 50 коллег: Разумков рассказал, как "слуги" извинялись после голосования за отставку
Разумков видит новую коалицию в Раде
Поэтому Разумков не называет это внутренним фракционным решением. От "слуг" было только 215 голосов из 226 необходимых.
Если бы не поддержка фракции "Батькивщина", двух депутатских групп, то есть мы сегодня можем увидеть новую коалицию в стенах Верховной Рады, это "Батькивщина", "Довіра", "Слуга народа" и "За майбутнє",
– сказал Разумков.
Кроме того, политик считает, что "снятие председателя Верховной Рады происходило незаконным способом".
Что известно об отставке Разумкова
- В сентябре начали говорить о вероятной отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.
- В "Слуге народа" отмечали, что есть "определенные разногласия между фракцией и председателем Верховной Рады". Например, Разумков направил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.
- 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. 4 октября "Слуги народа" собрали подписи, чтобы начать отзыв Разумкова с должности.
- Народные депутаты поддержали отставку политика на внеочередном заседании 7 октября.