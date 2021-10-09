Фракция "Слуга народа" не проголосовала в достаточном объеме, чтобы отправить спикера в отставку. Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме Подошли 50 коллег: Разумков рассказал, как "слуги" извинялись после голосования за отставку

Разумков видит новую коалицию в Раде

Поэтому Разумков не называет это внутренним фракционным решением. От "слуг" было только 215 голосов из 226 необходимых.

Если бы не поддержка фракции "Батькивщина", двух депутатских групп, то есть мы сегодня можем увидеть новую коалицию в стенах Верховной Рады, это "Батькивщина", "Довіра", "Слуга народа" и "За майбутнє",

– сказал Разумков.

Кроме того, политик считает, что "снятие председателя Верховной Рады происходило незаконным способом".

Что известно об отставке Разумкова