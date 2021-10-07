Среди вопросов, которые задавали уже бывшему председателю Рады, был и вопрос о президентских амбициях. На это у Разумкова был подготовлен интересный ответ.

Важно Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Экс-глава парламента напомнил, что президентские выборы еще не стартовали.

Но раньше говорили, что с председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим,

– заявил Разумков.

На уточняющий вопрос журналистки он ответил: "Это ответ, который я дал".

Обратите внимание! В сентябре Дмитрий Разумков неожиданно стал вторым после Зеленского по уровню доверия украинцев.

Что известно о президентских амбициях Разумкова

Политолог Николай Давидюк прогнозирует, что Разумков может претендовать на пост президента. Его шансы эксперт оценивает как "50 на 50".

Ранее СМИ писали, что на одной из встреч Владимир Зеленский спросил у Дмитрия Разумкова, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Спикер якобы решил не отвечать.

Добавим, что 7 октября на внеочередном заседании нардепы проголосовали за отставку Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В партии "Слуга народа", которая инициировала отзыв парламентария с должности, заявили, что Разумков отступил от общих принципов и больше не является членом команды.

Сам экс-глава Рады во время выступления перед нардепами напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились, а ценности – такие же, как и были. Напоследок Разумков призвал оставаться людьми.