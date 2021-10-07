Среди вопросов, которые задавали уже бывшему председателю Рады, был и вопрос о президентских амбициях. На это у Разумкова был подготовлен интересный ответ.

Важно Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Экс-глава парламента напомнил, что президентские выборы еще не стартовали.

Но раньше говорили, что с председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Далее посмотрим,
– заявил Разумков.

На уточняющий вопрос журналистки он ответил: "Это ответ, который я дал".

Что известно о президентских амбициях Разумкова

Добавим, что 7 октября на внеочередном заседании нардепы проголосовали за отставку Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В партии "Слуга народа", которая инициировала отзыв парламентария с должности, заявили, что Разумков отступил от общих принципов и больше не является членом команды.

Сам экс-глава Рады во время выступления перед нардепами напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились, а ценности – такие же, как и были. Напоследок Разумков призвал оставаться людьми.