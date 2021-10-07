Серед питань, які ставили вже колишньому голові Ради, було і питання про президентські амбіції. На це у Разумкова була підготовлена цікава відповідь.

Важливо Разумкова відправили у відставку з посади спікера Ради

Ексголова парламенту нагадав, що президентські вибори ще не стартували.

Але раніше казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали. Далі подивимося,
– заявив Разумков.

На уточнююче питання журналістки він відповів: "це відповідь, яку я дав".

Що відомо про президентські амбіції Разумкова

Додамо, що 7 жовтня на позачерговому засіданні нардепи проголосували за відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради. У партії "Слуга народу", яка ініціювала відкликання парламентаря з посади, заявили, що Разумков відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.

Сам ексголова Ради під час виступу перед нардепами нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував за 2 роки роботи. Він додав, що його принципи не змінилися, а цінності – такі ж, як і були. Наостанок Разумков закликав залишатися людьми.