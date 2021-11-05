Відповідну інформацію підтвердила прессекретарка ексспікера Ольга Туній. Про це також 5 листопада розповів виданню співрозмовник видання у Верховній Раді.

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Разумков створює своє міжфракційне об'єднання

Джерела видання розповіли, що у нове об'єднання увійдуть орієнтовно 25 нардепів. Попередньо відомо, що це будуть політики зі "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.

Так, це правда. Нарешті в Раді з'явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи скоріше за все вже направили на ім'я Руслана Стефанчука,

– заявила прессекретарка політика.

Вона пояснила, що на такий крок пішли тому, що більшість потенційних соратників Разумкова є депутатами-списочниками. Тому в разі виходу зі своєї фракції вони можуть втратити мандат.

Попередньо відомо, що у об'єднання Дмитра Разумкова увійдуть:

"слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько;

колишня "слуга" Людмила Буймістер;

нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

До речі, 1 листопада сам Дмитро Разумков заявив, що після звільнення з посади спікера парламенту готується до створення власної політичної сили. Він запевнив, що прагне створити партію, аби виконати обіцянки, які не виконують "слуги народу".

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня нардепка та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова можуть позбавити депутатського мандату. Попередньо, це має відбутися на з'їзді партії "Слуга народу", який запланований на кінець листопада.

Коротко про звільнення Разумкова з посади спікера та його заяви щодо власної політсили