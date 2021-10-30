Как сказала нардеп и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, партия к ни одному депутату всех уровней еще не применяла процедуры лишения мандата.

Важно Решение о лишении Разумкова мандата будет одобрять съезд партии, – Корниенко

Кравчук отметила, что соответствующее решение не будет принимать парламентская фракция.

Потому что у нас даже во фракции есть люди, например, которые не входят в партию. Съезд партии – это высший орган, и в его компетенции принимать такие решения,

– пояснила она.

Нардеп подчеркнула, что в случае исключения Разумкова из "Слуги народа" – это может быть прецедентом. Она сообщила, что съезд партии "Слуга народа" запланирован на конец ноября.

"Но я не знаю, есть ли этот вопрос на повестке дня съезда. Мы, наверное, еще будем наблюдать, как развиваются события", – добавила Кравчук.

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По ее словам, сначала поднимался вопрос о снятии Разумкова с должности спикера Верховной Рады, а теперь и о лишении мандата народного депутата.

Мы шли в политику от Владимира Зеленского, от президента. И когда кто-то начинает свой автономный политический путь, то, в принципе, это нормально. У нас рабства нет, никто никого не заковал в кандалы. Но было бы правильно, знаете, как говорят, входить в историю за свой счет,

– отметила заместитель главы фракции "Слуга народа".

Добавим, что за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады проголосовали 7 октября. Такое решение поддержали 246 "слуг народа". Причиной этого стало то, что Разумков не поддерживал законопроекты партии.