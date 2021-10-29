Все зависит от того, будет ли Разумков действовать в соответствии с программой "слуг народа"

Идею по наблюдениям за голосованиями Разумкова предложил Давид Арахамия. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

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Давид Арахамия такую предложил неплохую конструкцию, что надо посмотреть, будет ли продолжать народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа",

– сказал Корниенко.

Он добавил, что Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой. В частности, за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, которая предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов.

"Оно точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это же не компетенция главы партии или главы политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда", – подчеркнул политик.

Однако Корниенко так и не объяснил сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата.

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